Name That Tune: ora che non c’era più bisogno di sperare nella sconfitta della Lamborghini, la Lamborghini ha perso (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri è andata in onda su TV8 l’ultima delle 5 puntate di “Name That Tune – indovina la canzone” – condotto da Enrico Papi. Proprio ora che non c’era più motivo di temere Elettra Lamborghini presente anche nella puntata successiva, Elettra Lamborghini ha perso al fotofinish con la squadra di Morgan, composta da Suor Cristina, Anna Tatangelo e Arisa. Elettra Lamborghini e Morgan, due bambinoni leggermente competitivi: lei starnazza soavemente ad ogni gioco, e lui – uno dei massimi esperti a proposito di Fabrizio De André – cade su “La canzone di Marinella”. Entrambi contestano ogni esito manco fossero ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ieri è andata in onda su TV8 l’ultima delle 5 puntate di “– indovina la canzone” – condotto da Enrico Papi. Proprio ora che non c’era più motivo di temere Elettrapresente anchepuntata successiva, Elettrahaal fotofinish con la squadra di Morgan, composta da Suor Cristina, Anna Tatangelo e Arisa. Elettrae Morgan, due bambinoni leggermente competitivi: lei starnazza soavemente ad ogni gioco, e lui – uno dei massimi esperti a proposito di Fabrizio De André – cade su “La canzone di Mari”. Entrambi contestano ogni esito manco fossero ...

cecegol : #NameThatTune: ora che non c'era più bisogno di sperare nella sconfitta della #Lamborghini, la Lamborghini ha perso - SerenaSabatino5 : RT @itshotaria: What's your name? Odella? Hotella? Nutella? O...della? ALL OF YOU ARE SAYING THE SAME THING! There's 24 of you going Odella… - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: È Morgan show. Sbaglia Fabrizio De André ma vince #NameThatTune. “Scusa Lamborghini, non sono proprio rincoglionito” h… - zazoomblog : Name That Tune Morgan sbaglia il titolo di una canzone e scatena la polemica - #Morgan #sbaglia #titolo #canzone - Italia_Notizie : Arriva Morgan a Name That Tune: sbaglia Fabrizio De André ma vince. “Scusa Lamborghini, non sono proprio rincoglion… -