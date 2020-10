"L’istinto omicida di De Marco poteva scatenarsi in ospedale, dove svolgeva un tirocinio" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’istinto omicida di Antonio De Marco avrebbe potuto scatenarsi anche in ospedale, dove l’assassino reo confesso dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta svolgeva il tirocinio per diventare infermiere. E’ quanto trapela dal lavoro degli esperti sul profilo psicologico dell’omicida. Il 21enne studente di Scienze infermieristiche, che si è detto pentito, ha svelato i pensieri che avrebbero attraversato la sua mente riguardo ad un gesto eclatante da compiere nelle corsie dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.De Marco è rinchiuso nel carcere del capoluogo salentino, dove sono in corso colloqui con gli psichiatri che stanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’istintodi Antonio Deavrebbe potutoanche inl’assassino reo confesso dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Mantailper diventare infermiere. E’ quanto trapela dal lavoro degli esperti sul profilo psicologico dell’. Il 21enne studente di Scienze infermieristiche, che si è detto pentito, ha svelato i pensieri che avrebbero attraversato la sua mente riguardo ad un gesto eclatante da compiere nelle corsie dell’Vito Fazzi di Lecce.Deè rinchiuso nel carcere del capoluogo salentino,sono in corso colloqui con gli psichiatri che stanno ...

