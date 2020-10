Juve, Ronaldo lascia l'isolamento e torna a Torino per la quarantena (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'obiettivo di Cristiano Ronaldo, risultato ieri positivo al coronavirus , è quello di lasciare il ritiro della nazionale portoghese, dove è in isolamento, per trascorrere la quarantena nella sua ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'obiettivo di Cristiano, risultato ieri positivo al coronavirus , è quello dire il ritiro della nazionale portoghese, dove è in, per trascorrere lanella sua ...

DiMarzio : #Juve, Cristiano #Ronaldo positivo al coronavirus: lo annuncia la Federazione portoghese - ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - Sport_Mediaset : #Juve in emergenza a #Crotone. Tra acciaccati e positivi, attacco da inventare. Con #Ronaldo positivo, #Dybala con… - BonsignoreF : ?? #Ronaldo in volo verso l’Italia: starà in quarantena a Torino #Juve ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Cts, Ruocco: “Ronaldo non è un esempio da seguire. Juve-Napoli? L’ultim… -