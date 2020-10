Google Assistant offre un nuovo metodo per creare promemoria (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono numerose le possibilità offerte da Google Assistant per aggiungere un promemoria, sia tramite comandi vocali sia tramite una delle tante applicazioni di Google. A quanto pare però c’è ancora spazio per qualche novità che riguarda Snapshot, la nuova home page dell’assistente digitale targato Google. È infatti in fase di roll out un nuovo FAB … L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sono numerose le possibilità offerte daper aggiungere un, sia tramite comandi vocali sia tramite una delle tante applicazioni di. A quanto pare però c’è ancora spazio per qualche novità che riguarda Snapshot, la nuova home page dell’assistente digitale targato. È infatti in fase di roll out unFAB … L'articolo proviene da TuttoAndroid.

jenssmile_ : @Secretjmo @NEXTonFOX @gerardocelasco Anche io ho paura di Google assistant ora - focusTECHit : Android, come impostare le scorciatoie delle app con Google Assistant - | - infoitscienza : Google Assistant non risponde con l’aggiornamento 5.7 di Android Auto - LuigiDiMaso1 : Il #Milan si affida all'assistente di Google per riproporre ai tifosi l'atmosfera da stadio in casa ?? - PSportMarketing : RT @Sms_Ita: Grazie alla tecnologia dell'Assistente #Google e agli smart speaker #GoogleNest, i sostenitori del #Milan potranno vivere l'em… -