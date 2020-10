Coronavirus | la capienza massima sui mezzi pubblici resta l' 80 per cento

ilriformista : Enti locali e sindacati chiedono che la capienza sia ridotta al 50% #trasporti #coronavirus - docdrugztore : RT @bicidiario: ?Ecco come #Regioneveneto a giugno chiedeva esplicitamente al governo piena capienza dei mezzi pubblici con mascherina per… - CarloRienzi : Il trasporto pubblico è un servizio essenziale di cui milioni di utenti ogni giorno non possono fare a meno, e prop… - thesimba_24 : RT @matteo_turri: aprite al mercato il trasporto pubblico locale anziché lasciare a casa gli studenti, ci sono migliaia di autobus turistic… - CurvaDiPhillips : Oggi 7200 contagi. Siamo sicuri che i mezzi pubblici debbano essere utilizzati all'80% della loro capienza. Se sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus capienza

Roma, 14 ott 19:49 - (Agenzia Nova) - Il ministero dei Trasporti e quello dell'Istruzione sono disponibili a tavoli operativi regionali e provinciali e di coordinamento per affrontare... (Com) ...L'esponenziale aumento dei contagi di coronavirus in Puglia, 315 positivi al Covid contro i 180 di ieri, ha fatto suonare il campanello di allarme anche in Regione: "Invitiamo tutti i cittadini a segu ...