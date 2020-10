Anas: traffico rete autostrade in calo a settembre, recuperano mezzi pesanti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recupera a settembre la circolazione dei mezzi pesanti, mentre resta al palo il traffico totale sulla rete stradale ed autostradale italiana, che sconta la consueta riduzione della mobilità dopo l’estate e gli effetti dell’emergenza sanitaria. Secondo il consueto Osservatorio sul traffico di Anas (Gruppo FS Italiane), il traffico dei mezzi pesanti risulta stabile rispetto allo scorso anno a livello nazionale. In particolare, la mobilità commerciale è in crescita al Sud (+7%) e al Centro (+3%) e stabile al Nord. Grazie alla ripresa delle attività produttive, il mese di settembre evidenzia, sempre per i mezzi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Recupera ala circolazione dei, mentre resta al palo iltotale sullastradale ed autostradale italiana, che sconta la consueta riduzione della mobilità dopo l’estate e gli effetti dell’emergenza sanitaria. Secondo il consueto Osservatorio suldi(Gruppo FS Italiane), ildeirisulta stabile rispetto allo scorso anno a livello nazionale. In particolare, la mobilità commerciale è in crescita al Sud (+7%) e al Centro (+3%) e stabile al Nord. Grazie alla ripresa delle attività produttive, il mese dievidenzia, sempre per i...

