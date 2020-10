Ue vara piano viaggi | c' è un metodo comune Ma il coordinamento riesce a metà

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) BRUXELLES - Dopo 8 mesi di pandemia, 8 mesi in cui ogni Stato membro si; mosso per conto proprio nello sforzo di limitare i contagi, l’Unione Europea tenta di muoversi in maniera coordinata. Ma ci;.Oggi il Consiglio Affari generali ha adottato le raccomandazioni della Commissione Europea che finalmente stabiliscono unper far fronte alla nuova ondata di Covid nell’Unione. Ma nell’ordinamento europeo le raccomandazioni non sono vincolanti. E poi non passa la linea della Commissione Ue che proponeva agli Stati di dare preavviso con quattro giorni di anticipo in merito a eventuali restrizioni: gli Stati decidono che 24 ore sono sufficienti. Un tempo troppo breve che lascia presagire caos negli spostamenti nell’Ue.Ad ogni modo, per ora non ...