Stadio Roma, via libera di Unicredit a Vitek: rileverà i terreni di Tor di Valle (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma - Come anticipato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il CdA di Unicredit questo pomeriggio alle 15 si è riunito dando il via libera al magnate Radovan Vitek di acquisire i terreni di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020)- Come anticipato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il CdA diquesto pomeriggio alle 15 si è riunito dando il viaal magnate Radovandi acquisire idi ...

OfficialASRoma : ??? “Qualche anno fa ho scattato questa foto con La Leggenda Francesco Totti, in quello che, senza saperlo, sarebbe… - MasSo74 : RT @Fil_Biafora: Arrivata la fumata bianca del consiglio di amministrazione di #Unicredit all'accordo con Radovan #Vitek: il magnate ceco r… - SucatelaAScle : 5) Mezzi pubblici GRATIS per chi va allo stadio. 500 euro di multa ad ogni laziale infiltrato. 6) Costruzione aree… - SucatelaAScle : Ho deciso. Me candido a Sindaco di Roma. Punti focali del programma: 1) Stadio della Roma approvato entro 3 giorn… - Asroma123456789 : RT @Fil_Biafora: Arrivata la fumata bianca del consiglio di amministrazione di #Unicredit all'accordo con Radovan #Vitek: il magnate ceco r… -