(Di martedì 13 ottobre 2020) Uno studio italiano ha scoperto alcuniben conservati in unache nel 79 d.C. seppellì Pompei e Ercolano. La scoperta è frutto del lavoro’antropologo Pier Paolo Petrone, responsabile del Laboratorio di Osteobiologia umana e Antropologia forense presso la sezione dipartimentale di Medicina legale presso l’Università Federico II di Napoli. “La scoperta di tessuto cerebrale in antichi resti umani è insolita, ma ciò che è estremamente raro è la completa conservazionee strutture neurali di un sistema nervosoo di 2000”, ha detto l’antropologoa Federico II Pier Paolo Petrone. ...

HuffPostItalia : Scoperti neuroni 'vecchi' di 2.000 anni in una vittima dell'eruzione del Vesuvio - 32Magico : ERUZIONE A POMPEI: SCOPERTI NEURONI DI UN CERVELLO VETRIFICATO - AleNello1976 : certo che anche il padre ha metà dei neuroni scoperti... #viteallimite - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Ercolano, eruzione del 79 d.C.: scoperti neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima https://t… - Foxsaw22AveAle : RT @repubblica: Ercolano, eruzione del 79 d.C.: scoperti neuroni perfettamente preservati nel cervello vetrificato di una vittima https://t… -

