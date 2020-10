Regno Unito, pub aperti solo se i clienti ordinano un 'pasto sostanzioso', scoppiano dibattiti e ironia sul web: 'Una pinta di Guinness vale?... (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo le nuove norme di sicurezza annunciate da Boris Johnson lunedì 12 ottobre, i pub britannici potranno restare aperti e servire alcolici solo ai clienti che ordineranno anche un 'pasto ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) Secondo le nuove norme di sicurezza annunciate da Boris Johnson lunedì 12 ottobre, i pub britannici potranno restaree servire alcoliciaiche ordineranno anche un '...

Corriere : Boom di contagi, il Regno Unito verso nuovi lockdown - alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - ilpost : Chi arriva in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna deve… - Lady_Tremaine_8 : RT @gavinjones10: Il leader dell' opposizione partito laburista nel Regno Unito chiede un nuovo lockdown per bloccare l'aumento dei casi di… - unusualnickname : RT @Link4Universe: Annuncio storico dei primi firmatari degli Accordi #Artemis, per avere regole comuni tra tutti in vista del ritorno sull… -