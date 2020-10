Recovery Fund, le organizzazioni femministe scrivono a Conte (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Disoccupazione femminile alle stelle, asili insufficienti, la didattica a distanza scaricata nuovamente sulle spalle delle donne, nessun accenno concreto a mettere la riduzione della disparità di genere al primo posto nella definizione dei principi che dovranno guidare gli impegni del Recovery Fund. Per questo D.i.Re ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte a nome di tutte le organizzazioni di donne che hanno redatto il Position Paper ‘Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino’. Lo fa sapere con una nota stampa D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) ROMA – Disoccupazione femminile alle stelle, asili insufficienti, la didattica a distanza scaricata nuovamente sulle spalle delle donne, nessun accenno concreto a mettere la riduzione della disparità di genere al primo posto nella definizione dei principi che dovranno guidare gli impegni del Recovery Fund. Per questo D.i.Re ha scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte a nome di tutte le organizzazioni di donne che hanno redatto il Position Paper ‘Il cambiamento che vogliamo. Proposte femministe a 25 anni da Pechino’. Lo fa sapere con una nota stampa D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza.

