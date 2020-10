Re Marquez sul divano da Paperone Morbidelli incassa 21 volte meno

blue_gunners_93 : RT @lovstinyoureyes: Quando vi vedo inalberarvi per una semplice opinione sul vostro pilota preferito mi rendo conto di quanto siate suscet… - lxilsi : RT @lovstinyoureyes: Quando vi vedo inalberarvi per una semplice opinione sul vostro pilota preferito mi rendo conto di quanto siate suscet… - choisangria_ : RT @lovstinyoureyes: Quando vi vedo inalberarvi per una semplice opinione sul vostro pilota preferito mi rendo conto di quanto siate suscet… - Enrica82677570 : @marcmarquez93 @redbull @shooterbikes @FisioCJGarcia Un altro lunedì, un'altra settimana, con il desiderio di legge… - readingvogue : RT @lovstinyoureyes: Quando vi vedo inalberarvi per una semplice opinione sul vostro pilota preferito mi rendo conto di quanto siate suscet… -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez sul

Marquez vince. Non ci sono dubbi. Vince anche se in pista non c’è e non si sa quando (in questo 2020) ci tornerà. Comunque siano andate le cose e qualsiasi sia stato l’eventuale (e non comunicato) ’ta ...MotoGP: Petrucci suona il silenzio per chi non credeva in lui, Alex Marquez lo accompagna, Rossi stona e Dovizioso perde il ritmo, ma non troppo ...