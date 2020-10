Orso | lupo | leone o delfino? Scopri il tuo cronotipo per essere più produttivo a lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 ottobre 2020) Vuoi migliorare la tua produttività sul? Allorail tuo “”, ossia il profilo del sonno che cambia da persona a persona e viene condizionato da stile di vita, carattere e geni. A sostenerlo è l’esperta del sonno Olivia Arezzolo, in un articolo del Daily Mail.Arezzolo parla di quattro cronotipi, ossia di quattro tipologie di organizzazione dei ritmi biologici, che vengono associati a quattro animali diversi:. Ognuno di questi animali ha caratteristiche a cui vengono associate consigli per sfruttare l’energia con l’obiettivo di vivere al meglio ogni giornata lavorativa, attraverso la gestione dei ritmi di sonno-veglia.Questa è la categoria in cui circa ...