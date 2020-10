“Non ce la faccio più”. Gemma Galgani, la verità più amara. Prima il bacio poi il retroscena spiazzante su di lui: guai in vista (Di martedì 13 ottobre 2020) A 10 anni dalla Prima presenza in studio Gemma Galgani resta il personaggio più amato e seguito di Uomini e Donne. Sempre al centro delle discussioni, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che più volte si sono accaniti contro di lei, la dama è reduce da un periodo difficile fatto di cocenti delusioni. L’ultima quella con il giovane Nicola Vivarelli con il quale era uscita al termine dell’ultima stagione ma senza che la storia avesse sviluppi. Un rimpallo di responsabilità con Vivarelli che imputava a Gemma Galgani di non avere lasciato un spazio aperto per lei nella sua vita e lei che ha rispedito le accuse al mittente. Una storia chiusa, pure se non del tutto, tanto che Gemma Galgani ha deciso di guardare oltre. Tra tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 ottobre 2020) A 10 anni dallapresenza in studioresta il personaggio più amato e seguito di Uomini e Donne. Sempre al centro delle discussioni, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che più volte si sono accaniti contro di lei, la dama è reduce da un periodo difficile fatto di cocenti delusioni. L’ultima quella con il giovane Nicola Vivarelli con il quale era uscita al termine dell’ultima stagione ma senza che la storia avesse sviluppi. Un rimpallo di responsabilità con Vivarelli che imputava adi non avere lasciato un spazio aperto per lei nella sua vita e lei che ha rispedito le accuse al mittente. Una storia chiusa, pure se non del tutto, tanto cheha deciso di guardare oltre. Tra tutti i ...

