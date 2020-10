NaDEF, audizione di Gualtieri: “Contenere virus per limitare ricadute negative” (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La vera sfida che dobbiamo affrontare perchè queste stime possano essere confermate o ancor meglio sorpassate consiste nel contenimento del virus”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione sul DEF in Parlamento, sottolineando che l’efficacia delle misure di contenimento “consentiranno di limitare le ricadute negative sull’attività economia”. Le entrate “vanno meglio del previsto” e “voglio ringraziare quei contribuenti che anche nei mesi peggiori della pandemia hanno continuato a versare i propri oneri fiscali e contributivi anche se avevano diritto alla sospensione“, ha detto il Titolare del Tesoro. Il Governo punta sugli investimenti che verranno “migliorati in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – “La vera sfida che dobbiamo affrontare perchè queste stime possano essere confermate o ancor meglio sorpassate consiste nel contenimento del”. Lo ha detto il Ministro dell’Economia, Roberto, insul DEF in Parlamento, sottolineando che l’efficacia delle misure di contenimento “consentiranno dilenegative sull’attività economia”. Le entrate “vanno meglio del previsto” e “voglio ringraziare quei contribuenti che anche nei mesi peggiori della pandemia hanno continuato a versare i propri oneri fiscali e contributivi anche se avevano diritto alla sospensione“, ha detto il Titolare del Tesoro. Il Governo punta sugli investimenti che verranno “migliorati in ...

