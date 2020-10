Maltempo Piemonte, ai danni dell’alluvione si aggiunge il rischio dei lupi in fuga da un parco francese (Di martedì 13 ottobre 2020) C’e’ anche la fuga di 7 esemplari di lupo nero del Canada dal parco francese Alpha di Saint Martin Vesubie devastato dall’alluvione di inizio mese a preoccupare gli agricoltori che, al pari di altre categorie, lamentano i gravissimi danni causati dalla furia del Maltempo in Piemonte. Si tratta di animali allevati in semiliberta’. “Una notizia che genera forti preoccupazioni per la sicurezza delle persone, degli allevamenti e che puo’ implementare ulteriormente l’abbandono di pascoli e territori con un grave danno ambientale“, commentano Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato confederale. “Siamo preoccupati per i nostri imprenditori che operano nei territori di confine in ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) C’e’ anche ladi 7 esemplari di lupo nero del Canada dalAlpha di Saint Martin Vesubie devastato dall’alluvione di inizio mese a preoccupare gli agricoltori che, al pari di altre categorie, lamentano i gravissimicausati dalla furia delin. Si tratta di animali allevati in semiliberta’. “Una notizia che genera forti preoccupazioni per la sicurezza delle persone, degli allevamenti e che puo’ implementare ulteriormente l’abbandono di pascoli e territori con un grave danno ambientale“, commentano Roberto Moncalvo, presidente di Coldirettie Bruno Rivarossa, delegato confederale. “Siamo preoccupati per i nostri imprenditori che operano nei territori di confine in ...

fattoquotidiano : Cadaveri restituiti da fiumi e mari, Liguria e Piemonte in ginocchio. Piena del Po in Lombardia ed Emilia… - emergenzavvf : #5ottobre, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco nelle regioni colpite dal #maltempo per prestare assistenza alla… - arquer12 : RT @MolinariRik: Il Nord Ovest e in particolare il Piemonte sono stati travolti pesantemente da alluvioni e maltempo. I danni sono enormi,… - flamanc24 : RT @welikeduel: RIVEDI il reportage di Diego Bianchi da Limone Piemonte e dintorni, zone devastate da una bomba d'acqua di dimensioni mai v… - simcopter : RT @welikeduel: RIVEDI il reportage di Diego Bianchi da Limone Piemonte e dintorni, zone devastate da una bomba d'acqua di dimensioni mai v… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Piemonte PREVISIONI METEO domani 14 Ottobre: nuova ondata di maltempo in arrivo in gran parte dell’Italia, ecco le regioni più interessate

Al Nord: Al mattino maltempo sulle regioni più occidentali con piogge e nevicate sulle Alpi, asciutto e locali schiarite altrove. Nel pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato sul Piemonte, ...

Ondata di maltempo in Liguria, danni per almeno 274 milioni di euro

GENOVA - Ammontano almeno a 274 milioni i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo in Liguria, che si è abbattuta in particolare intorno a Ventimiglia e al confine con la Francia e il basso Piem ...

Al Nord: Al mattino maltempo sulle regioni più occidentali con piogge e nevicate sulle Alpi, asciutto e locali schiarite altrove. Nel pomeriggio ancora tempo instabile o perturbato sul Piemonte, ...GENOVA - Ammontano almeno a 274 milioni i danni provocati dall'ultima ondata di maltempo in Liguria, che si è abbattuta in particolare intorno a Ventimiglia e al confine con la Francia e il basso Piem ...