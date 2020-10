Makoto Shinkai, Weathering With You – in arrivo dal 4 novembre (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il lungometraggio campione di incassi, Weathering With You, arriva in Italia anche la serie manga scritta dal maestro Makoto Shinkai. L’adolescenza può essere un momento magico, in cui i sogni dell’infanzia si mescolano inestricabilmente alla realtà della vita adulta: può accadere di tutto. Nell’adattamento a fumetti di Wataru Kubota, Edizioni Star Comics porta in Italia il manga del film che ha scalato le classifiche mondiali nel 2019. Disponibile in anteprima nelle fumetterie dal 28 ottobre in occasione di Lucca Changes 2020, il volume si troverà in tutti i punti vendita e negli store online dal 4 novembre. Tutta la serie sarà pubblicata in contemporanea anche in formato digitale disponibile su ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo il lungometraggio campione di incassi,You, arriva in Italia anche la serie manga scritta dal maestro. L’adolescenza può essere un momento magico, in cui i sogni dell’infanzia si mescolano inestricabilmente alla realtà della vita adulta: può accadere di tutto. Nell’adattamento a fumetti di Wataru Kubota, Edizioni Star Comics porta in Italia il manga del film che ha scalato le classifiche mondiali nel 2019. Disponibile in anteprima nelle fumetterie dal 28 ottobre in occasione di Lucca Changes 2020, il volume si troverà in tutti i punti vendita e negli store online dal 4. Tutta la serie sarà pubblicata in contemporanea anche in formato digitale disponibile su ...

