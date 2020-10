Luci d’Artista | l’iniziativa va confermata subito e con convinzione

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il dibattito sul turismo a Salerno, promosso da sei consiglieri comunali, alcuni dei quali conosco e stimo, apre senza dubbio spunti e riflessioni interessanti. Tuttavia, dal punto di vista operativo, in un momento già delicatissimo per l’economia, rischia, nonostante le lodevoli intenzioni, di generare disorientamento tra gli operatori e i potenziali visitatori. Salerno ha, al momento, due attrattori turistici: il mare e led’Artista. Quest’estate, la città è stata meta di turismo regionale di tipo balneare che ad Agosto ha affollato, anche grazie al bonus vacanze, la gran parte delle strutture ricettive. Non esiste, e non è possibile creare a breve, un attrattore culturale in grado di sostituire i movimenti generati dad’Artista. Poiché il turismo si muove per attrazioni e con una ...