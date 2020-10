“Le prove selettive non sono state ancora corrette”

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 13 ottobre 2020) Se a tenere banco nell’ultima settimana, nell’ambito della politica locale, erano i pronostici sulla composizione della giunta, a seguito della rielezione di Servalli, con gli inevitabili accordi, poi sistematicamente smentiti, da venerdì mattina le attenzioni, soprattutto quelle giudiziarie, hanno come focus i domiciliari del Sindaco di Eboli, Cariello, e di riflesso, l’interdizione per dodici mesi, del funzionario metelliano Francesco Sorrentino. Sembrerebbe, che i legali posti a difesa di Sorrentino abbiano già predisposto il ricorso per il tribunale del Riesame, al fine di ottenere la sospensiva del provvedimento. Al momento non sembra essere coinvolta la figura del neo eletto Sindaco di Cava, nonostante sia menzionato nelle intercettazioni quale titolare di elenco di potenziali vincitori del concorso, e, interpellato telefonicamente ha dichiarato: ...