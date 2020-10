Genova, Toti: «Il virus penetrato in 4 quartieri, in arrivo misure più restrittive in quelle zone» (Di martedì 13 ottobre 2020) Le aree con il più alto numero di contagi sono una parte del centro storico, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo. Il presidente della Regione: «La nuova ondata di contagi sta incominciando a dare qualche pressione sui nostri ospedali» Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) Le aree con il più alto numero di contagi sono una parte del centro storico, Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo. Il presidente della Regione: «La nuova ondata di contagi sta incominciando a dare qualche pressione sui nostri ospedali»

