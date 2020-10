Fabrizio Corona e Asia Argento | sotto le lenzuola medaglia d’argento

(Di martedì 13 ottobre 2020) Cominciamo dalla fine: «Due persone problematiche che si sono trovate» ha dichiarato, ospite dalla oramai amica del cuore Barbara D’urso – che l’ha salvata dàlla «quasi bancarotta » e dall’oblio al quale sarebbe stata condannata. A chi si riferisce? A quella vecchia volpe di! Che probabilmente non ne può veramente più di stare chiuso in casa a scontare i domiciliari. Sia per noia, sia perché i suoi ormoni hanno probabilmente raggiunto un livello massimo di sopportazione. Un livello talmente «alto che riuscirebbe a trovare attraente un termosifone del suo soggiorno. Del resto, a forza di stare dalla mattina alla sera davanti alla televisione a guardare Pomeriggio Cinque e quel bel pezzo di donna di Barbara ...

A chi si riferisce? A quella vecchia volpe di Fabrizio Corona! Che probabilmente non ne può veramente più di stare chiuso in casa a scontare i domiciliari. Sia per noia, sia perché i suoi ormoni hanno ...