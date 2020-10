Daniele vs Ferragni: Fedez sfuria, la conduttrice si scusa (Di martedì 13 ottobre 2020) Storie Italiane, Eleonora Daniele All’indomani del flop televisivo di Chiara Ferragni – Unposted, il documentario sull’imprenditrice digitale cremonese, a far discutere non è stata tanto la performance sottotono dell’influencer (con annessa intervista di Simona Ventura), ma una polemica sollevata il giorno prima da Eleonora Daniele. A Storie Italiane., la conduttrice aveva infatti attaccato la Ferragni lamentando una scarsa opera di sensibilizzazione da parte sua rispetto al tema Covid. Dialogando con la Ventura, ospite in collegamento, la presentatrice Rai si era riferita proprio alla popolare influencer ed aveva affermato: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020) Storie Italiane, EleonoraAll’indomani del flop televisivo di Chiara– Unposted, il documentario sull’imprenditrice digitale cremonese, a far discutere non è stata tanto la performance sottotono dell’influencer (con annessa intervista di Simona Ventura), ma una polemica sollevata il giorno prima da Eleonora. A Storie Italiane., laaveva infatti attaccato lalamentando una scarsa opera di sensibilizzazione da parte sua rispetto al tema Covid. Dialogando con la Ventura, ospite in collegamento, la presentatrice Rai si era riferita proprio alla popolare influencer ed aveva affermato: “Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo il Covid? Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta, ...

