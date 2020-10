Covid, Conte firma il Dpcm. Movida, gite e cerimonie ecco tutti i divieti (Di martedì 13 ottobre 2020) Il provvedimento in vigore trenta giorni. Governatori preoccupati sugli effetti economici delle nuove norme. Le perplessità del Quirinale Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 13 ottobre 2020) Il provvedimento in vigore trenta giorni. Governatori preoccupati sugli effetti economici delle nuove norme. Le perplessità del Quirinale

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: a casa non più di 6 amici, stop alle gite scolastiche. Tutte le regole

È uno dei punti contenuti nel nuovo decreto del presidente del Consiglio firmato nella notte e che contiene una serie di restrizioni in relazione alla nuova ondata di contagi da Coronavirus.

Coronavirus, Governo vara nuovo Dpcm

Politica - 08 Coronavirus, Governo vara nuovo Dpcm Dopo un confronto all'interno del governo e con le Regioni è arrivato il via libera al nuovo Dpcm firmato dal premier Conte e dal ministro della ...

