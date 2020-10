Barbara d’Urso contro Iconize: la lotta continua sui social (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo Barbara d’Urso contro Iconize: la lotta continua sui social . Barbara d’Urso contro Iconize su Instagram, ma i suoi fan non gradiscono l’attacco all’influencer: è bullismo? Barbara d’Urso ha pubblicato il suo intervento contro Iconize su Instagram, ma i commenti sul suo profilo fanno pensare che in molti non abbiano gradito il suo attacco in diretta. Ormai l’influencer, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, è diventato … Leggi su youmovies (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolod’Urso: lasuid’Ursosu Instagram, ma i suoi fan non gradiscono l’attacco all’influencer: è bullismo?d’Urso ha pubblicato il suo interventosu Instagram, ma i commenti sul suo profilo fanno pensare che in molti non abbiano gradito il suo attacco in diretta. Ormai l’influencer, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, è diventato …

trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - LegaSalvini : SURGELATI IN FACCIA PER SIMULARE AGGRESSIONE OMOFOBA? LA D’URSO FURIOSA CON #ICONIZE - trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - chry_mil : RT @msocialmagazine: ICONIZE parla sui social! Attacca Barbara d’Urso e Soleil Stasi: “Questa non è televisione…è uno schifo!” | VIDEO #ico… - 273_333 : @PAPER0GA Ascoltai intervista di Pasolini che preconizzavs un tv con nuovi interpreti occasionali a prezzo basso (… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera