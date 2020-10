Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quelli spagnoli (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua a scendere il costo che lo Stato italiano paga per indebitarsi. Ormai il Tesoro colloca titoli con rendimenti negativi con scadenze fino a tre anni. Questa mattina sono stati venduti in asta Btp a 3 anni per 3,7 miliardi di euro con un rendimento di – 0,14%. E’ il nuovo minimo storico. In sostanza alla scadenza del Btp, nel 2024, chi lo ha comprato si vedrà restituire meno soldi di quanto lo ha pagato. Il comportamento di chi compra non è tuttavia così folle. Si può scommettere su un aumento del valore del titolo nel corso della sua esistenza che permetterebbe di guadagnarci rivendendolo, un po’ come accade abitualmente per le azioni. Oppure, se si prevede che uno scenario deflazionistico riduca i prezzi di oltre lo 0,14%, l’investimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua a scendere il costo che loitaliano paga per indebitarsi. Ormai il Tesoro collocaconnegativi con scadenze fino a tre. Questa mattina sono stati venduti in asta Btp a 3per 3,7 miliardi di euro con un rendimento di – 0,14%. E’ il nuovo minimo storico. In sostanza alla scadenza del Btp, nel 2024, chi lo ha comprato si vedrà restituire meno soldi di quanto lo ha pagato. Il comportamento di chi compra non è tuttavia così folle. Si può scommettere su un aumento del valore del titolo nel corso della sua esistenza che permetterebbe di guadagnarci rivendendolo, un po’ come accade abitualmente per le azioni. Oppure, se si prevede che uno scenario deflazionistico riduca i prezzi di oltre lo 0,14%, l’investimento ...

MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quelli s… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quelli s… - fattoquotidiano : Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quell… - clikservernet : Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quell… - Noovyis : (Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato italiani. Btp a 3 anni in negativo. Tassi sempre più vicini a quel… -