Alicia Keys in Senza veli si sente una dea | ' Entrate in contatto con la mia sensualità divina'

Ultime Notizie dalla rete : Alicia Keys Alicia Keys canta Alicia: è arrivato il nuovo album di inediti Sky Tg24 Alicia Keys in topless si sente... una dea: "Entrate in contatto con la mia sensualità divina..."

In topless, con un coprispalle ricamato di gioielli, Alicia Keys appare in un video social per promuovere il suo ultimo album "Alicia", bella, sensuale e affascinante più che mai. "La musica di #ALICI ...

