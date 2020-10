Xbox: causa collettiva per drifting dei controller Elite (Di lunedì 12 ottobre 2020) IIn modo simile ai Joy-con di Nintendo Switch, anche i controller Xbox sono soggetti al drifting: l’Elite 2 si unisce alla causa collettiva Il drifting delle leve analogiche dei controller Elite 2 è valso ad Xbox una causa collettiva. In modo non dissimile da Nintendo, dunque, anche i controller di Xbox One (ovvero l’Elite Series 1 e l’Elite Series 2) sono affetti dal medesimo problema che sta dando tanti grattacapi ai giocatori quanto ai manifattori di console. La causa risale all’aprile scorso, e questo mese i documenti hanno ricevuto un aggiornamento. Il difetto del ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 ottobre 2020) IIn modo simile ai Joy-con di Nintendo Switch, anche isono soggetti al: l’2 si unisce allaIldelle leve analogiche dei2 è valso aduna. In modo non dissimile da Nintendo, dunque, anche idiOne (ovvero l’Series 1 e l’Series 2) sono affetti dal medesimo problema che sta dando tanti grattacapi ai giocatori quanto ai manifattori di console. Larisale all’aprile scorso, e questo mese i documenti hanno ricevuto un aggiornamento. Il difetto del ...

forse a causa di una certa mancanza di esperienza nell'ambito da parte dello youtuber in questione, in ogni caso è praticamente il primo in assoluto per Xbox Series X, a un mese di distanza dall ...

In modo simile ai Joy-con di Nintendo Switch, anche i controller Xbox sono soggetti al drifting: l’Elite 2 si unisce alla causa collettiva.

In modo simile ai Joy-con di Nintendo Switch, anche i controller Xbox sono soggetti al drifting: l'Elite 2 si unisce alla causa collettiva.