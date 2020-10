Udinese, Deulofeu: «Un orgoglio essere qui, darò tutto in campionato» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gerard Deulofeu parla del suo passaggio all’Udinese: ecco le parole dell’attaccante spagnolo arrivato dal Watford Gerard Deulofeu, ai microfoni di Udinese TV, ha parlato del suo arrivo in bianconero. Le sue parole. «Sono tornato in Italia e sono molto contento di essere arrivato all’Udinese. È una bella opportunità per tornare al massimo dopo il mio infortunio, tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano, essere arrivato a Udine è per me un orgoglio e darò tutto in campionato. Sono stato contento di trovare Pereyra, Pussetto e tutti gli altri compagni. L’Udinese mi ha fatto una buonissima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gerardparla del suo passaggio all’: ecco le parole dell’attaccante spagnolo arrivato dal Watford Gerard, ai microfoni diTV, ha parlato del suo arrivo in bianconero. Le sue parole. «Sono tornato in Italia e sono molto contento diarrivato all’. È una bella opportunità per tornare al massimo dopo il mio infortunio, tra i miei ricordi dell’Italia c’è l’esperienza che ho fatto a Milano,arrivato a Udine è per me une daròin. Sono stato contento di trovare Pereyra, Pussetto e tutti gli altri compagni. L’mi ha fatto una buonissima ...

