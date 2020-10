Sgarbi si candida a sindaco di Roma: “Raggi peggiore calamità dai tempi di Nerone” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – E’ ufficiale, Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma in vista delle elezioni amministrative del 2021. Sgarbi, che ora è sindaco di Sutri, correrà con la lista Rinascimento, fondata nel 2017. La Raggi, a quanto pare, ha il primo “sfidante” di peso. Il movimento Rinascimento di Sgarbi Sempre con Rinascimento, Sgarbi in Valle d’Aosta ha ottenuto il 5% alle regionali e ha portato al ballottaggio ad Aosta il candidato sindaco. La decisione di Sgarbi ora senz’altro mette Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia alle strette sul nome di un candidato sindaco. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020), 12 ott – E’ ufficiale, Vittoriosidiin vista delle elezioni amministrative del 2021., che ora èdi Sutri, correrà con la lista Rinascimento, fondata nel 2017. La Raggi, a quanto pare, ha il primo “sfidante” di peso. Il movimento Rinascimento diSempre con Rinascimento,in Valle d’Aosta ha ottenuto il 5% alle regionali e ha portato al ballottaggio ad Aosta ilto. La decisione diora senz’altro mette Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia alle strette sul nome di unto. ...

fanpage : Ultim'ora Vittorio #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. - Adnkronos : #Sgarbi si candida a sindaco di #Roma: '#Raggi come Nerone' - nagia59 : RT @Moonlightshad1: #sgarbi, che non si accorgeva della mafia a Salemi si candida per fare il sindaco a Roma. Dopo anni passati a ricoprir… - mimmo_tweet : RT @RimmelD2020: Manca Topolino #Sgarbi si candida a sindaco di Roma... Virgi', dormi serena ?????? #RaggiSindaca2021 ?? - nagia59 : RT @janavel7: Dopo Raggi e Giletti anche #Sgarbi si candida a Sindaco di Roma. Il circo Barnum applaude. #poveraRoma -