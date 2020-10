Salihamidzic: «Alaba? È in scadenza ma proveremo a convincerlo con il rinnovo» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della situazione contrattuale di David Alaba David Alaba è uno dei tanti giocatori in scadenza che solleticano l’appetito delle big del calcio, pronte a fiondarsi su di lui in caso di mancato rinnovo con il Bayern Monaco. Della situazione contrattuale dell’austriaco ha parlato il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic. Le sue parole: «Alaba? Stiamo cercando di convincerlo, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare il rinnovo. David è qui da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il rinnovo. Deciderà lui con il suo agente il da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Hasan, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato della situazione contrattuale di DavidDavidè uno dei tanti giocatori inche solleticano l’appetito delle big del calcio, pronte a fiondarsi su di lui in caso di mancatocon il Bayern Monaco. Della situazione contrattuale dell’austriaco ha parlato il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan. Le sue parole: «? Stiamo cercando di, saremmo felici se dovesse decidere di restare e speriamo prima o poi di firmare il. David è qui da molto, molto tempo e non gli daremo un ultimatum per il. Deciderà lui con il suo agente il da ...

