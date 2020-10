Puyol: 'Maldini un idolo, mi sarebbe piaciuto giocare nel Milan' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carles Puyol e Iker Casillas hanno chiuso il Festival dello Sport della Gazzetta insieme a Javier Tebas, presidente della Liga spagnola. Si è parlato di tutto: ricordi, trofei, aneddoti, Messi, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carlese Iker Casillas hanno chiuso il Festival dello Sport della Gazzetta insieme a Javier Tebas, presidente della Liga spagnola. Si è parlato di tutto: ricordi, trofei, aneddoti, Messi, ...

