Pirlo a 360° | «Vi racconto il mio calcio Guardiola e Ronaldo sono due esempi»

Andrea Pirlo ha parlato ai canali ufficiali della UEFA raccontandosi a 360°: queste le parole del tecnico bianconero Intervistato da UEFA.com, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha raccontato gli inizi della nuova carriera e non solo. Ecco le sue dichiarazioni. I GRANDI TECNICI – «Ho avuto grandi allenatori. Da Lucescu che mi ha allenato a Brescia agli inizi, passando per Lippi, Ancelotti, Conte, lo stesso Allegri: ho avuto la fortuna di avere dei top mondiali e sono contento di aver lavorato con loro, cercherò di prendere qualcosa da ognuno». Guardiola – «E' un esempio per tutti e dimostra di essere uno dei migliori sin da quando ha iniziato. Per un allenatore giovane che ...

