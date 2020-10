“Niente da fare”. Barbara D’Urso, ennesimo brutto colpo: la notizia diffusa poco fa (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un parterre di primo piano, da Gabriel Garko a Marco Carta eppure non è bastato a Barbara D’Urso. Gabriel Garko ha raccontato, ancora una volta, i motivi che l’hanno spinto a fare outing. L’attore a ribadito poi il suo legame con Gennaro, un 23enne di origini napoletane che lavora in aeroporto a Malpensa, e la storia chiusa dopo 11 anni con Riccardo. Marco Carta, da parte sua, ha appoggiato la scelta di Garko chiedendosi come avesse fatto a mantenere il segreto tanto a lungo spostando poi sul dolore per il processo Rinascente e quello per la nonna scomparsa. Figure di primo piano che non sono serviti a Barbara D’Urso per vincere la gara degli ascolti. Il suo ‘live’ cresce ma viene stracciato dalla partita degli Azzurri di Mancini in Polonia che ha raccolto 6.814.000 spettatori pari al 26,2% di share (2,4 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un parterre di primo piano, da Gabriel Garko a Marco Carta eppure non è bastato aD’Urso. Gabriel Garko ha raccontato, ancora una volta, i motivi che l’hanno spinto a fare outing. L’attore a ribadito poi il suo legame con Gennaro, un 23enne di origini napoletane che lavora in aeroporto a Malpensa, e la storia chiusa dopo 11 anni con Riccardo. Marco Carta, da parte sua, ha appoggiato la scelta di Garko chiedendosi come avesse fatto a mantenere il segreto tanto a lungo spostando poi sul dolore per il processo Rinascente e quello per la nonna scomparsa. Figure di primo piano che non sono serviti aD’Urso per vincere la gara degli ascolti. Il suo ‘live’ cresce ma viene stracciato dalla partita degli Azzurri di Mancini in Polonia che ha raccolto 6.814.000 spettatori pari al 26,2% di share (2,4 ...



