Maltempo, in arrivo gelate e nubifragi: allarme in 7 regioni

L'autunno tornerà a farsi sentire questa settimana: un'ondata di Maltempo, con freddo e pioggia è in arrivo sull'Italia, con la protezione civile che ha prorogato l'allerta su 14 regioni. Come riporta Il Meteo.it, quello che arriverà sarà un "vero e proprio ciclone autunnale", che porterà con sé anche le prime gelate della stagione. Sin da oggi, lunedì 12 ottobre, una massa d'aria molto fredda per la stagione, in discesa direttamente dal Polo Nord, entrerà con decisione nel cuore dell'Europa centrale. Poi, una depressione si tufferà nel bacino del Mediterraneo, sollecitando il Maltempo arrivato già nel corso delle precedenti 24 ore. Non sono da escludere fenomeni intensi e ...

