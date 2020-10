Le nuove norme: no a sport di contatto e alle gite scolastiche (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - L'esecutivo è al lavoro per il nuovo Dcpm sulle misure di contrasto al coronavirus. Scompare per ora qualsiasi misura legata allo stop alle feste private. "Ma come possiamo mandare le forze di polizia a casa delle persone?", si chiedeva oggi un ministro. Una parte del governo è contraria, alla fine ci dovrebbe essere solo una "forte raccomandazione" a limitare i party nelle abitazioni, a fare in modo che ad eventuali riunioni possano partecipare al massimo sei persone. E in ogni caso "se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina", la raccomandazione del premier Conte che esclude lockdown generalizzati ma alle Regioni e ai comuni sottolinea che la situazione, anche se migliore rispetto agli altri Paesi, rischia di essere preoccupante. Da qui l'introduzione di nuove misure ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - L'esecutivo è al lavoro per il nuovo Dcpm sulle misure di contrasto al coronavirus. Scompare per ora qualsiasi misura legata allo stopfeste private. "Ma come possiamo mandare le forze di polizia a casa delle persone?", si chiedeva oggi un ministro. Una parte del governo è contraria, alla fine ci dovrebbe essere solo una "forte raccomandazione" a limitare i party nelle abitazioni, a fare in modo che ad eventuali riunioni possano partecipare al massimo sei persone. E in ogni caso "se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina", la raccomandazione del premier Conte che esclude lockdown generalizzati maRegioni e ai comuni sottolinea che la situazione, anche se migliore rispetto agli altri Paesi, rischia di essere preoccupante. Da qui l'introduzione dimisure ...

