Gilmore Girls: chi è il ragazzo giusto per Rory? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle curiosità più succulente che hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori per sette lunghe stagioni delle Gilmore Girls è: ma chi sceglierà Rory alla fine? Quale sarà il fidanzato giusto per la ragazza più ambita di Stars Hollow? La risposta è tutt'altro che semplice, tanto che il fandom di Una Mamma per Amica si è diviso in vere e proprie fazioni a sostegno di questo o di quell'altro ragazzo, senza trovare mai un punto di comune accordo. Ancora oggi, a distanza di anni, la questione continua a far discutere e la giovane Rory, ormai cresciuta, non è ancora arrivata a un dunque. Vi rivolgiamo anche noi la domanda quindi: meglio Dean, Jess o Logan? Team Dean Dean e ...

