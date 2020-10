Era Sandy Cohen il capofamiglia in The O.C.: oggi a 64 anni si è trasformato, non sembra più lui, le sopracciglia… [FOTO] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ve lo ricordate Sandy, il capofamiglia dei Cohen in The O.C.? E’ un avvocato la cui missione è proteggere, o quanto meno, rendere giustizia, alle persone meno fortunate. Si impegna per questo intento costantemente, ma ancora di più quando incontra Ryan Atwood. Si tratta di un ragazzo sedicenne abbandonato a se stesso, che si ritrova in carcere dopo aver seguito il fratello maggiore in una rapina. Sandy decide allora non solo di difenderlo in tribunale, ma di portarlo con sé a casa. All’inizio Kirsten, la moglie di Sandy, oppone resistenza, non vuole un teppista nella sua bella villa a Orange County; poi, però, si lascia convincere. Sandy è un uomo buono, quasi perfetto; non è infallibile, commette degli errori anche gravi nei ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ve lo ricordate, ildeiin The O.C.? E’ un avvocato la cui missione è proteggere, o quanto meno, rendere giustizia, alle persone meno fortunate. Si impegna per questo intento costantemente, ma ancora di più quando incontra Ryan Atwood. Si tratta di un ragazzo sedicenne abbandonato a se stesso, che si ritrova in carcere dopo aver seguito il fratello maggiore in una rapina.decide allora non solo di difenderlo in tribunale, ma di portarlo con sé a casa. All’inizio Kirsten, la moglie di, oppone resistenza, non vuole un teppista nella sua bella villa a Orange County; poi, però, si lascia convincere.è un uomo buono, quasi perfetto; non è infallibile, commette degli errori anche gravi nei ...

meneresto : @DMFemme_ @Sandy___8 Giustissimo!..visto che era un articolo scritto per i suoi quarant’anni doveva parlare di lei,… - MagaMago_ : @Sandy___8 Il punto è che non era proprio il caso di farla la ricostruzione, che necessita c'era ?! - eLeGr2 : @Sandy___8 infatti era più l'articolo dell'altro giorno che mi aveva lasciata sconvolta - Sandy___8 : Ogni riferimento a quello che ho postato l'altro giorno - per quanto sia di un blog sconosciuto e non su un quotidi… - stevevicrn : @SandyLombardia te e brontolo siete i primi Twitter friends che ho conosciuto, non lo dimenticherò mai...e c’era anche Sandy -