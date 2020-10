Eloisa Pinto Fontes, la top model “desaparecida” è stata ritrovata in una favela brasiliana (Di lunedì 12 ottobre 2020) La modella ventiseienne brasiliana, scomparsa circa un anno fa a New York, è stata ritrovata dalla polizia brasiliana in una baraccopoli a Rio de Janeiro in stato confusionale. Il triste racconto di Eloisa Una carriera da top model internazionale avviata. Eloisa Pinto Fontes è apparsa su numerose riviste del settore – da Elle a Glamour – ed è stata testimonial di diversi brands di spicco come Dolce&Gabbana. Un sogno per una ragazza di 26 anni, nata ad Alagoas, una cittadina del brasile orientale e trasferitasi nella Grande Mela dove viveva e calcava le passerelle. Una realtà che si è spezzata inspiegabilmente. L’enigma è iniziato nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Lala ventiseienne, scomparsa circa un anno fa a New York, èdalla poliziain una baraccopoli a Rio de Janeiro in stato confusionale. Il triste racconto diUna carriera da topinternazionale avviata.è apparsa su numerose riviste del settore – da Elle a Glamour – ed ètestimonial di diversi brands di spicco come Dolce&Gabbana. Un sogno per una ragazza di 26 anni, nata ad Alagoas, una cittadina del brasile orientale e trasferitasi nella Grande Mela dove viveva e calcava le passerelle. Una realtà che si è spezzata inspiegabilmente. L’enigma è iniziato nel ...

Una carriera da top model internazionale avviata. Eloisa Pinto Fontes è apparsa su numerose riviste del settore – da Elle a Glamour – ed è stata testimonial di diversi brands di spicco come ...

