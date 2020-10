Eloisa Fontes, la modella scomparsa un anno fa da New York e ritrovata a vagare nelle strade di una favela a Rio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una vita bruciata quella di Eloisa Fontes , la modella 26enne ritrovata il 6 ottobre a vagabondare per le strade di una favela di Rio de Jainero . La donna era scomparsa un anno fa da New York , dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una vita bruciata quella di, la26enneil 6 ottobre a vagabondare per ledi unadi Rio de Jainero . La donna eraunfa da New, dopo ...

Eloisa Fontes, la modella scomparsa un anno fa da New York e ritrovata a vagare nelle strade di una favela a Rio

La 26enne è stata accompagnata in un ospedale psichiatrico, dove ha accettato di farsi ricoverare. Aveva raggiunto l'apice della sua carriera già a 18 anni sfilando per Dolce & Gabbana ...

