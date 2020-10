Dpcm, ampliamento dello smart working al 70-75% (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Tra le proposte contenute del Dpcm è previsto un ampliamento dello smart working al 70%-75%. Rimane però il nodo sulla privacy e sui diritti dei lavoratori Il governo Conte punterà tutto sullo "smart working" per contenere i contagi da Covid-19 in salita. Come conferma l'agenzia stampa Adnkronos, che svela alcuni contenuti del Dpcm a cui sta lavorando il governo giallo-rosso in queste ore, tra le proposte è previsto un ampliamento dello smart working al 70%-75%. "La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roberto Vivaldelli Tra le proposte contenute delè previsto unal 70%-75%. Rimane però il nodo sulla privacy e sui diritti dei lavoratori Il governo Conte punterà tutto sullo "" per contenere i contagi da Covid-19 in salita. Come conferma l'agenzia stampa Adnkronos, che svela alcuni contenuti dela cui sta lavorando il governo giallo-rosso in queste ore, tra le proposte è previsto unal 70%-75%. "La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata ...

Dpcm, Conte: «Cercheremo di approvarlo già questa sera, escludo un nuovo lockdown generalizzato». Potremo ridurre la quarantena

Dpcm, il premier Giuseppe Conte, oggi a Taranto, annuncia che il governo cercherà di licenziare il nuovo provvedimento già questa sera. «Siamo impegnati per il ...

