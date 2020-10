Coronavirus: Spada (Assolombarda), 'Codogno e Lombardia non sono untori, ora chiaro a tutti' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Ora è chiaro a tutti che Codogno e la Lombardia non sono 'untori'". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea generale all'hangar di Linate. "Ma quello che è accaduto quest'anno pone anche una questione di comunicazione, e di orgoglio del nostro territorio, che deve coinvolgerci tutti", aggiunge. "Per questo motivo, nei prossimi mesi, avremo il compito di continuare a raccontare e promuovere i nostri territori nel mondo". Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - "Ora èchee lanon'". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di, Alessandro, durante l'assemblea generale all'hangar di Linate. "Ma quello che è accaduto quest'anno pone anche una questione di comunicazione, e di orgoglio del nostro territorio, che deve coinvolgerci", aggiunge. "Per questo motivo, nei prossimi mesi, avremo il compito di continuare a raccontare e promuovere i nostri territori nel mondo".

JohnHard3 : Coronavirus in Campania, il medico Paolo Spada: “Rapporto tra positivi e testati è alto. I tamponi? Numero non suff… - Meticlub : IT-#news - bizcommunityit : Coronavirus in Campania, il medico Paolo Spada: “Rapporto tra positivi e testati è alto - Fredericknapoli : Coronavirus in Campania, il medico Paolo Spada: “Rapporto tra positivi e testati è alto. I tamponi? Numero non suff… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, il medico Paolo Spada: “Rapporto tra positivi e testati è alto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Spada Coronavirus: Spada (Assolombarda), crisi senza precedenti Italia, recessione storica Lombardia Il Sole 24 ORE Coronavirus: Spada (Assolombarda), 'Codogno e Lombardia non sono untori, ora chiaro a tutti'

(Adnkronos) - "Ora è chiaro a tutti che Codogno e la Lombardia non sono 'untori'". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea generale ...

Coronavirus: Spada (Assolombarda), crisi senza precedenti Italia, recessione storica Lombardia

Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, nella sua relazione all'Assemblea annuale, in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. "Riscontriamo che da maggio a oggi la contrazione ...

(Adnkronos) - "Ora è chiaro a tutti che Codogno e la Lombardia non sono 'untori'". E' uno dei passaggi del discorso del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, durante l'assemblea generale ...Lo ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, nella sua relazione all'Assemblea annuale, in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. "Riscontriamo che da maggio a oggi la contrazione ...