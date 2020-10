Boniek | “L’Italia è una delle migliori squadre d’Europa | Mancini può far bene”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Zbigniewha commentato il pareggio per 0-0 tra Polonia e Italia, nella sfida valida per la terza giornata della Nations League 2020/2021. L’icona calcistica polacca ha proposto alcune considerazioni ai microfoni di ‘Rai Radio 1’, analizzando generalmente il match in questione: “Sapevamo benissimo di incontrare unache sta giocando meglio in Europa, concreta e molto forte: se poi alla fine qualcuno avesse segnato, tutto sarebbe cambiato. Noi abbiamo difeso bene e siamo partiti in contropiede: lo 0-0 è un risultato giusto. L’Italia è forte, ho visto diversi giocatori in tribuna o in panchina,ha una squadra che può far bene in Europa“.