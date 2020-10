Vertice Cts-Speranza: un test negativo per la guarigione dal Coronavirus e quarantena a 10 giorni (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo quanto trapelato al termine dell’incontro basterà un singolo tampone negativo per essere dichiarati guariti dal Coronavirus Rivoluzione nelle modalità di gestione della pandemia di Coronavirus in Italia. Ciò che emerge dall’incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il ministro della Salute Roberto Speranza, anticipato da Repubblica, è una decisione importante e per certi versi … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 11 ottobre 2020) Secondo quanto trapelato al termine dell’incontro basterà un singolo tamponeper essere dichiarati guariti dalRivoluzione nelle modalità di gestione della pandemia diin Italia. Ciò che emerge dall’incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il ministro della Salute Roberto, anticipato da Repubblica, è una decisione importante e per certi versi … L'articolo NewNotizie.it.

