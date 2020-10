Serie C – Girone C, i risultati all’intervallo: tris Bari, ok Teramo e Avellino (Di domenica 11 ottobre 2020) La Serie C scende in campo.Terminano i primi tempi delle sfide del Girone C in programma alle ore 15, valide per la quarta giornata del campionato di Serie C. In attesa delle gare in programma alle ore 17.30 (Casertana-Ternana, Foggia-Potenza, Paganese-Cavese) e alle ore 20 (Bisceglie-Turris), Mediagol.it vi propone i risultati e i marcatori al termine della prima frazione di gioco.Vibonese-Catanzaro 0-0Monopoli-Teramo 0-22’ Ilari (T), 19’ Ferreira (T)Juve Stabia-Virtus Francavilla 0-0Palermo-Avellino 0-121’ D’Angelo (A)Viterbese-Bari 0-35’ Antenucci (B), 39’ D’Orazio (B), 45’ D’Ursi (B) Leggi su mediagol (Di domenica 11 ottobre 2020) LaC scende in campo.Terminano i primi tempi delle sfide delC in programma alle ore 15, valide per la quarta giornata del campionato diC. In attesa delle gare in programma alle ore 17.30 (Casertana-Ternana, Foggia-Potenza, Paganese-Cavese) e alle ore 20 (Bisceglie-Turris), Mediagol.it vi propone ie i marcatori al termine della prima frazione di gioco.Vibonese-Catanzaro 0-0Monopoli-0-22’ Ilari (T), 19’ Ferreira (T)Juve Stabia-Virtus Francavilla 0-0Palermo-0-121’ D’Angelo (A)Viterbese-0-35’ Antenucci (B), 39’ D’Orazio (B), 45’ D’Ursi (B)

WiAnselmo : #SerieC - Girone C, i risultati all’intervallo: tris #Bari, ok Teramo e Avellino - Mediagol : #SerieC - Girone C, i risultati all’intervallo: tris #Bari, ok Teramo e Avellino - CarpiUY : RT @carpifc1909: Oggi è GAME DAY! Imolese??Carpi FC 1909 4ª giornata Serie C Girone B - 11 ottobre 2020 ore 17:30 Dove seguire la partita:… - zazoomblog : LIVE – Palermo-Avellino 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Palermo-Avellino #Serie #2020-2021: - ftg_soccer : GOAL! Bayern Munich W in Germany Bundesliga Women Hoffenheim W 0-4 Bayern Munich W GOAL! Bari 1908 in Italy Serie C… -