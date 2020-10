Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vince il Roland Garros Eguagliati i 20 slam di Federer

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 11 ottobre 2020) Non c’è stato scampo persulla terra battuta di Parigi, il regno di. Il tennista spagnolo ha infatti battuto il serbo in tre setndo il suo tredicesimoed eguagliando i 20di Roger. Insomma, numeri impressionanti per il campione spagnolo.Il match non ha avuto storia conche ha dominato il primo set non concedendo nemmeno un game all’avversario. Molto simile il secondo set con lo spagnolo che si è affermato per 6-2.Più equilibrato il terzo set che ha visto comunque prevalereper 7-5. E per la tredicesima volta nella sua carriera ha sollevato il trofeo nel campo centrale di Parigi.