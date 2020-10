Palamara e gli incitamenti a Zingaretti | «Siamo tutti con te» Le parole che scottano

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 11 ottobre 2020) La vicenda di Lucariporta al centro dell’attenzione le relazioni del magistrato con il Pd. In particolare con Nicola. Proprio per questo motivo in consiglio regionale del Lazio la Lega ha chiesto chiarimenti, chiamando in causa direttamente, la richiesta adi fare chiarezza In una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli ha infatti scritto: «Sono mesi che, in qualità di consiglieri regionali del Lazio di area centrodestra, abbiamo richiesto una seduta straordinaria del consiglio regionale in cuiè tenuto a chiarire il suo rapporto con Luca. Dal momento che le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato un sodalizio ambiguo, una frequentazione ...