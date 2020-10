Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria all'aperto (Di domenica 11 ottobre 2020) anche chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’Obbligo di utilizzo - scrive Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’Obbligo in questione”.Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’Obbligo di utilizzare la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020)chi faall’dovrà indossare obbligatoriamente la. Lo scrive il Viminale in una circolare firmata nella serata di ieri dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi con la quale vengono dati dei chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso. La disposizione che prevede l’uso della“esenta dall’di utilizzo - scrive Frattasi - solo coloro che abbiano in corso l’; sportiva e non quella, non esonerata, invece, dall’in questione”.Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’di utilizzare la ...

La disposizione La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo – scrive Frattasi – solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non ...

Nelle bozze circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di usare la mascherina erano esentati "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria", ma nel testo pubblicato in ...

