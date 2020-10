"Non è Salvini a diventare europeo, ma il contrario". Socci, un imprevedibile ribaltone (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono in corso grandi manovre degli "addetti ai livori" per cercare di imbrigliare Salvini e la Lega. La Sinistra ha sempre la pretesa di dare patenti agli altri e definire - lei - come devono essere i suoi avversari e cosa devono dire (in pratica vuole il loro suicidio politico, solo così li promuove). A supportare l'operazione c'è tutto un partito mediatico che incita la Lega a dire le stesse cose che dice il Pd se vuole vincere, dimenticando che il Pd ha perso le elezioni - ed è al minimo storico - mentre la Lega è diventata - e resta - il partito di maggioranza relativa nel paese, capeggiando la coalizione maggioritaria. Tutt' altra cosa - rispetto a questi tentativi - è la seria discussione interna alla Lega che ha come protagonisti lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Sono in corso grandi manovre degli "addetti ai livori" per cercare di imbrigliaree la Lega. La Sinistra ha sempre la pretesa di dare patenti agli altri e definire - lei - come devono essere i suoi avversari e cosa devono dire (in pratica vuole il loro suicidio politico, solo così li promuove). A supportare l'operazione c'; tutto un partito mediatico che incita la Lega a dire le stesse cose che dice il Pd se vuole vincere, dimenticando che il Pd ha perso le elezioni - ed; al minimo storico - mentre la Lega; diventata - e resta - il partito di maggioranza relativa nel paese, capeggiando la coalizione maggioritaria. Tutt' altra cosa - rispetto a questi tentativi -; la seria discussione interna alla Lega che ha come protagonisti lo stesso ...

matteosalvinimi : ?? LAMPEDUSA OGGI SOTTO ASSEDIO, NE HANNO PARLATO AL TG...?!? Circa 450 immigrati clandestini arrivati, quasi tutti… - Pontifex_it : Ogni essere umano ha diritto a vivere con dignità e a svilupparsi integralmente, anche se è nato o cresciuto con de… - Pontifex_it : Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono chiamati oggi a lottare non solo per l’abolizione della pena d… - biebxheart : forse le persone dicono di tenerci a me solo perché faccio pena??? idk io pure sono stufa di me quindi non mi stupi… - _felisiahale : @swanvrose vive in una dimensione parallela da quando ha compiuto gli anni perché sennò non si spiega che sta facen… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Di Maio: “Non ci sarà un secondo lockdown, non ce lo possiamo permettere” La Stampa Gabriel Garko vs 5 sfere a Live Non è la D’Urso/ Dopo coming out attacchi e critiche

Gabriel Garko affronta 5 sfere a Live Non è la d'Urso: coming out non convince? Dopo essere uscito allo scoperto l'attore ha ricevuto attacchi e ...

La Gran Bretagna pensa a un nuovo lockdown nazionale

Domani Boris Johnson annuncerà nuove misure. Nel Paese 12.872 positivi e 65 morti. Ancora record di casi nel mondo, 383.359 in 24 ore. Le infezioni confermate dall'inizio dell'epidemia sono 603.716 ca ...

Gabriel Garko affronta 5 sfere a Live Non è la d'Urso: coming out non convince? Dopo essere uscito allo scoperto l'attore ha ricevuto attacchi e ...Domani Boris Johnson annuncerà nuove misure. Nel Paese 12.872 positivi e 65 morti. Ancora record di casi nel mondo, 383.359 in 24 ore. Le infezioni confermate dall'inizio dell'epidemia sono 603.716 ca ...