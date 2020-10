Movida Napoli e provincia: multate 39 persone e chiusi locali pubblici (Di domenica 11 ottobre 2020) Controlli Movida Napoli e provincia: multate 39 persone senza mascherina, chiusi per 5 giorni alcuni ristoranti e bar per inadempienza delle norme anticovid. Durante il weekend, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, la Questura di Napoli ha effettuato numerosi controlli finalizzati al rispetto delle misure anti Covid-19. In particolare, tra la città e la provincia, … Leggi su 2anews (Di domenica 11 ottobre 2020) Controlli39senza mascherina,per 5 giorni alcuni ristoranti e bar per inadempienza delle norme anticovid. Durante il weekend, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, la Questura diha effettuato numerosi controlli finalizzati al rispetto delle misure anti Covid-19. In particolare, tra la città e la, …

