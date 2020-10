Mascherina, obbligo all'aperto anche per attività motoria. Multe a chi trasforma bar e pub in sale da ballo (Di domenica 11 ottobre 2020) Chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la Mascherina. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020) Chi faall'dovrà indossare obbligatoriamente la. Lo scrive il Viminale in una circolare con alcuni chiarimenti sul decreto legge approvato il 7 ottobre. Nelle bozze ...

TgLa7 : Anche chi fa attività motoria all'aperto dovrà indossare obbligatoriamente la #mascherina. Lo scrive il #Viminale i… - HuffPostItalia : Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria all'aperto - Palazzo_Chigi : Indossare una mascherina non è solamente un obbligo, ma un gesto di responsabilità verso tutta la comunità nazional… - Godsent072011 : RT @ologrammm: Obbligo di mascherina anche per chi fa attività motoria. Ha ragione la CNN.Abbiamo sorpassato il test per la dittatura, ora… - PpVBMV : @QLexPipiens Elkann con la Gedi controlla Repubblica e la Stampa. Elkann con FCA produce mascherine. Conte estend… -